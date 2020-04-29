По причине неприемлемости уступок и компромиссов в равной степени как для Армении, так и для Азербайджана, нынешняя война с расчетом на истощение имеет все перспективы продолжиться и дальше. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

«С учетом непримиримых настроений в конфликтующих обществах подхода, способного привести к перелому существующей ситуации дипломатическими средствами, не существует. Тем не менее к определенным коррективам в текущей ситуации вокруг конфликта способна привести пандемия коронавируса. С учетом радикальных изменений, которые COVID-19 уже привнес в международные отношения, очевидно, что аналогичные изменения вполне могут иметь место и на Южном Кавказе», - отметил он.

Принципиальное значение, по мнению Крылова, в контексте карабахского конфликта приобретает степень эффективности борьбы властей Армении и Азербайджана с эпидемией коронавируса, преодолении ее многочисленных разрушительных последствий. Эксперт увязывает возможные изменения в существующем балансе сил в посткоронавирусный период со степенью успешности этой борьбы. Коронавирус укрепит позиции той стороны конфликта, которая понесет наименьшие потери от его эпидемии.