Коронавирус предопределит успех в Карабахе? мнение Крылова
По причине неприемлемости уступок и компромиссов в равной степени как для Армении, так и для Азербайджана, нынешняя война с расчетом на истощение имеет все перспективы продолжиться и дальше. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.
«С учетом непримиримых настроений в конфликтующих обществах подхода, способного привести к перелому существующей ситуации дипломатическими средствами, не существует. Тем не менее к определенным коррективам в текущей ситуации вокруг конфликта способна привести пандемия коронавируса. С учетом радикальных изменений, которые COVID-19 уже привнес в международные отношения, очевидно, что аналогичные изменения вполне могут иметь место и на Южном Кавказе», - отметил он.
Принципиальное значение, по мнению Крылова, в контексте карабахского конфликта приобретает степень эффективности борьбы властей Армении и Азербайджана с эпидемией коронавируса, преодолении ее многочисленных разрушительных последствий. Эксперт увязывает возможные изменения в существующем балансе сил в посткоронавирусный период со степенью успешности этой борьбы. Коронавирус укрепит позиции той стороны конфликта, которая понесет наименьшие потери от его эпидемии.
Согласно Крылову, компромисс на основе переговоров пока что остается лишь одним из возможных путей развития ситуации. Все еще актуален силовой сценарий. И в случае его реализации новые условия мира будет диктовать победитель. При этом, по его оценкам, план США по вводу в регион иностранных миротворческих сил с последующим диктатом сторонам конфликта собственных условий его разрешения утерял актуальность.
Вариант появления в Карабахе международных миротворцев из стран НАТО или союзных им государств обсуждался в контексте однополярного мира и американских планов по перекраиванию границ Ближнего Востока. Однако после радикального изменения международной обстановки в последние несколько лет об этих планах сегодня даже не вспоминают.