Минобразования об открытии школ в Азербайджане

По словам замминистра, которая отметила масштаб охвата сферы образования, возможно, после отмены карантина учебные заведения не будут открыты в первую очередь.

"К этому следует отнестись с пониманием. Учебный год завершается через полтора месяца, а если точнее, в общеобразовательных школах уроки заканчиваются в мае, а в июне проводится итоговое оценивание учеников. Все мы хотим, чтобы школы открылись как можно раньше. Но было бы неправильно сейчас говорить о дате открытия школ", - сказала Велиева, отметив, что если учебная программа доводится до учащихся, то нет необходимости продлевать учебный год.

"Наверняка учебный год будет завершен вовремя. Для усвоения программы для учащихся проводятся занятия в режиме онлайн", - добавила замминистра.