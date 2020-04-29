Согласно информации, за последнее 10 лет снижение уровня воды в Каспийском море до двух метров грозит остановкой работы четвертой по величине электростанции Азербайджана - Сумгаитской.

При проектировании Сумгаитской электростанции в 2004 году не учитывалась вероятность падения уровня моря, и, как следствие, критическое падение создало серьезную проблему со сбором охлаждающей воды. По этой причине проводятся работы с целью устранения проблемы, которая возникла после проведенной «Азерэнержи» реконструкцией в 2018 году. Вернее, были начаты работы по строительству 750-метровой эстакады, которая позволила бы забирать охлаждающую воду на глубине пяти метров. 80 процентов работ уже выполнено. Она ведется на основе сменного графика и продолжается без остановок.

Отметим, что ремонтные работы, проводимые на других участках Сумгаитской электростанции, и строительство эстакады завершатся в течение ближайших двух месяцев.

Таким образом, впервые в СНГ будет создана система пропуска охлаждающей воды посредством каскада в соответствующий канал и оттуда на станцию. В итоге будет предотвращена угроза остановки работы Сумгаитской электростанции.