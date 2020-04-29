Ильхам Алиев позвонил Закиру Гаралову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поговорил по телефону с Закиром Гараловым, сообщает АзерТАдж.

В ходе телефонного разговора глава государства подчеркнул, что Закир Гаралов, чьи полномочия на должности Генпрокурора истекли, служил на этой должности в соответствии с принципами государственности общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства отметил работу Закира Гаралова в сфере усовершенствования работы органов прокуратуры.

В свою очередь, Закир Гаралов поблагодарил президента за оценку своей деятельности и отметил, что всегда будет поддерживать проводимую им успешную политику.