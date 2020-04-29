Кабмин поручил SOCAR сократить нефтедобычу

Выполнение мер по временному ограничению добычи нефти в Азербайджане в рамках договоренности стран ОПЕК+ поручено SOCAR, говорится в сообщении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, 9 апреля 2020 года 23 страны - участницы формата ОПЕК+ обсудили экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, на мировых рынках, договорились о сокращении добычи нефти с 1 мая текущего года на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Азербайджан как участник ОПЕК+ вместе с другими странами взял на себя обязательство по сокращению добычи.

В ходе обсуждения новых условий соглашения Министерство энергетики, уполномоченное представлять Азербайджан, разъяснило условия соглашения и взятые на себя обязательства. Министерством энергетики было предложено пропорционально распределить квоты временного сокращения добычи между добытчиками в стране. Выполнение предложения Кабинетом министров Азербайджана было поручено SOCAR.