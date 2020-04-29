Синоптики о погоде в первый день мая

В пятницу, 1 мая, погода на большей части Азербайджана ожидается солнечной, осадки прогнозируются в некоторых горных местах, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, ветер умеренный южный. Температура воздуха на полуострове ночью составит от 9 до 13 градусов тепла, днем 18-22 градуса выше нуля, в Баку ночью 10-12, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

Умеренное колебание метеорологических факторов, которое ожидается в Баку и на Апшероне в первый день мая, будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.

В регионах республики в основном без осадков, однако днем в горных районах ожидаются грозы, дожди. Ночью и утром туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-26 градусов, в горных областях ночью 2-6 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов выше нуля.