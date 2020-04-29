Одному из старейших банков Азербайджана исполнилось 28 лет
Одному из старейших банков Азербайджана Gunaybank сегодня исполнилось 28 лет. 30 апреля 1992 года Gunaybank был зарегистрирован Национальным банком республики Азербайджан.
Gunaybank состоит в Ассоциации банков Азербайджана, является членом Бакинской фондовой биржи. На территории стран СНГ, Европы и Америки учреждение пользуется всеми преимуществами разветвленных банковских систем. Все операции, которые проводятся с финансовыми институтами других государств, соответствуют международным стандартам и осуществляются в соответствии с законодательством Азербайджана.
Gunaybank всегда стремится оправдать доверие клиентов, гарантирует сохранность тайны операций, обеспечивает достойный уровень оказываемых услуг. Чтобы привлечь новые инвестиции и депозиты, акционерное общество создает благоприятные для пользователей условия, расширяет спектр услуг.
Для удобства пользователей установлены банкоматы и POS-терминалы в Баку и в других городах Азербайджана. Благодаря членству в Бакинской Межбанковской валютной бирже банк в кратчайшие сроки осуществляет операции купли-продажи валюты, перевод средств как внутри станы, так и за ее пределами. За 28-летнюю историю Gunaybank, несмотря на кризисы и другие проблемы в банковском секторе, смог выжить и продолжать свою деятельность.