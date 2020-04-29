В Испании минимум смертей от COVID-19 за шесть недель

Количество жертв пандемии коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки снизилось до минимума более чем за месяц – до 268. Об этом собщает Минздрав королевства.

Антирекорд по смертности от коронавируса в стране зафиксирован 1 апреля – тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в Испании достигло 24 543.

Количество инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, составило 213 435 и выросло за день на 1 309. Выздоровели с начала эпидемии 112 050 пациентов. Этот показатель за сутки вырос на 3 103.