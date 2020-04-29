Руководство Госкомтаможни провело онлайн-встречу с представителями компаний, являющихся членами Caspian European Club. Во встрече принимали участие зампред Госкомтаможни генерал-майор Джавад Гасымов, начальники главных управлений, председатель и исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев и представители компаний, входящих в эту организацию, говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета.

В ходе обсуждений зампред Госкомтаможни Джавад Гасымов рассказал участникам встречи о мерах, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса. В частности, он заявил, что все транспортные средства пропускаются на территорию Азербайджана только после нескольких этапов дезинфекции. Для этих целей таможенные пункты оснащены всем необходимым оборудованием.

При этом все импортно-экспортные и транзитные операции проводятся без ограничений, предпринимаются шаги для упрощенного и ускоренного перехода границы. Для этих целей также проводятся регулярные переговоры и обмен информацией с таможенными органами соседних стран.