Хотя пресс-служба СГБ и Генпрокуратуры все еще не выступили с официальными заявлениями, СМИ со ссылкой на информированные источники продолжают сообщать о многочисленных нарушениях в деятельности главы - начиная от незаконного захвата земель и заканчивая присвоением адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам.

Как сообщал накануне haqqin.az, Служба государственной безопасности провела спецоперацию в Билясуварском районе, в ходе которой были арестованы глава района Махир Гулиев, его заместители и ряд местных чиновников.

Особое внимание привлекает биография арестованного главы Билясувара. Махир Гулиев родился в 1958 году и фактически не имеет высшего образования (не считая диплома никому не известного бакинского университета «Нахчыван» - ред.). В начале своей карьеры чиновник был рабочим в колхозе, затем, перебравшись в Баку, работал официантом в чайхане известного бакинского ресторана «Сахиль».

В 2005 году официанту Махиру Гулиеву каким-то образом удается стать заместителем главы муниципалитета Сабаильского района, а спустя всего пару месяцев подняться до должности главы Исполнительной власти Астаринского района. Махир Гулиев возглавлял Астаринский район вплоть до 2011 года, когда был назначен главой Билясуварского района.

За эти годы СМИ неоднократно писали о вопиющей некомпетентности Махира Гулиева и многочисленных жалобах, которые поступали на него сначала из Астаринского, а затем из Билясуварского районов.

В первые недели после назначения главой Астаринского района с Махиром Гулиевым произошла примечательная история. Как глава района он должен был встретить гостей из Баку и провести с ними совещание о положении дел в районе. Однако новый глава путался в словах, использовал эпитеты из уличного лексикона, плохо при этом выговаривая слова. Но чиновники из Администрации президента снисходительно отнеслись к нему, списав все ошибки на неопытность.

Сразу после завершения совещания Махир Гулиев выбежал из зала и направился в ресторан, где специально для гостей был организован банкет. Глава района, позабыв о своей должности, начал расставлять для гостей стулья и приборы на столе. Опешивший от происходящего его заместитель осторожно напомнил Гулиеву, что этим должны заниматься официанты, а ему необходимо срочно отправиться к гостям из Баку.

О деятельности Махира Гулиева в Билясуварском районе также рассказывают нелицеприятные истории. Одна из них связана с тем, что Махир Гулиев сколотил вокруг себя банду угонщиков скота. Несколько людей из его окружения получили реальные сроки за кражу коров у жителей района.

Аппетиты Махира Гулиева при этом росли, и вскоре он захватил тысячи гектаров посевных площадей и основал натуральное феодальное хозяйство. Жители района, в надежде заработать хоть какие-то деньги, вынуждены были ежедневно ездить в соседний Иран и привозить оттуда дешевые продукты, которые они затем сдавали в многочисленные магазины, принадлежащие Махиру Гулиеву. Местные бизнесмены регулярно жаловались на то, что глава района прибрал к рукам практически все доходные сферы бизнеса в Билясуваре, а также занимается регулярными поборами.

Общественность района отправляла потоки жалоб на Махира Гулиева, перенаправившего оросительные каналырайона на свои личные поля, из-за чего посевы простых сельчан погибали. Часть украденной воды глава района запускал и на свои многочисленные рыбные хозяйства…