Первые случаи заражения коронавирусом в Таджикистане
Республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана подтвердил случаи заражения новым коронавирусом в стране. Об этом сообщили по Первому каналу государственного национального телевидения.
"Сегодня состоялось заседание Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана, который официально подтверждает случаи заражения коронавирусом в стране", - цитирует ТАСС сообщение таджикского телеканала.