В Швейцарии детям разрешили обнимать своих бабушек и дедушек

В Швейцарии власти разрешили детям в возрасте до 10 лет обнимать своих дедушек и бабушек, пересмотрев карантинные рекомендации. Об этом сообщает ВВС.

По словам главы отдела инфекционных заболеваний швейцарского Федерального управления здравоохранения Даниэля Коха, ученые пришли к выводу, что маленькие дети не могут передавать вирус. При этом эксперт подчеркнул, что встречи внуков со старшим поколением должны быть непродолжительными и не включать в себя присмотр за детьми.

Доктор Кох заявил, что первоначальный совет соблюдать дистанцию между детьми и пожилыми людьми был обнародован, когда было слишком мало информации о передаче коронавируса. Врач отметил, что многие бабушки и дедушки "живут, чтобы видеться со своими внуками" и это крайне важно для их психического здоровья.

Кох подчеркнул, что риск для дедушек и бабушек представляют не внуки, а их родители.