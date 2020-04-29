Депутат Муса Гулиев: "В Азербайджане могут продлить режим карантина"

«Смягчение режима карантина показало, что большинство людей не понимают всю серьезность ситуации. Люди не соблюдают правила. Возможно, из-за этого Оперативный штаб продлит режим карантина. А если придет вторая волна эпидемии, мы можем перейти на долгосрочный режим карантина». Об этом в интервью местным СМИ заявил член парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Депутат призвал всех граждан строго соблюдать режим социальной изоляции и использовать защитные средства.

«Это очень серьезный вопрос. Когда строго соблюдался режим карантина, мы добились хороших результатов. Но, видимо, люди расслабились. В последние дни мы снова наблюдаем рост числа заболевших коронавирусом. Это должно заставить нас серьезно задуматься», - сказал он.

Муса Гулиев уверен, что угроза коронавируса никуда не исчезла и еще некоторое время останется в Азербайджане.