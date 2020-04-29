Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал от сотрудников органов внутренних дел и Нацгвардии вежливого отношения к населению, сообщает Nuz.Uz.

«Сотрудники ГУБДД и в целом сотрудники МВД, Национальной гвардии… Знаю, они тоже устали, но к этому вопросу нужно подходить грамотно, исходя из ситуации. С каждым человеком нужно общаться на «вы». Чтобы мы постепенно вышли из этого карантина, от вас тоже требуется культурное отношение к ним», — заявил президент Узбекистана.

«Конечно, в основе требований должна быть культура. Не переходя на личности людей, нужно усилить разъяснительные работы и повысить культуру», — добавил Мирзиёев.