Полмиллиона человек получили помощь в 190 манатов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило в соответствующие банковские и почтовые филиалы единовременную выплату (190 манатов) еще для 100 тысяч безработных и неформально занятых лиц, а также потерявших работу в связи с особым карантинным режимом, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.

Таким образом, число лиц, получивших эти средства, достигло 500 тысяч человек.

Получившие помощь люди могут обратиться за деньгами в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт» в соответствии с указаниями в присланном на телефон сообщении.

Напомним, что процесс перечисления единовременной помощи начался девятого апреля. За прошедшие дни министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы уже 95 миллионов манатов.