Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 15:35

Как только Джо Байден стал единственным кандидатом в президенты от Демократической партии, команда Дональда Трампа стала судорожно искать уязвимые места противника. Но украинская история (Хантера - сына Байдена обвиняют в незаконном бизнесе в Незалежной) устарела. Попытки разоблачить некие связи Байдена с Китаем выглядят как-то мелковато и не слишком убедительно. Критические стрелы в то, что Байден, будучи вице-президентом, вместе с Обамой пытался подружиться с диктатурой на Кубе, летят исключительно в сторону Флориды с ее многочисленной кубинской диаспорой, непримиримо относящейся к кастровскому режиму.

И тут вдруг обнажилась долгожданная ахиллесова пята демократа. Испытанное много раз, мощное оружие - обвинение в сексуальных домогательствах. С ним выступила некая Тара Рид, которая в начале 90-х годов в течение 9 месяцев работала с Байденом в его сенатском офисе в Вашингтоне. Около года назад она рассказала местной левацкой газета в Неваде, что ее бывший босс положил ей руку на плечо, а потом провел пальцем по шее, и ей это было очень неприятно. Но тогда еще Байден не стал единственным кандидатом от демократов в президенты и на эту страшную историю никто в Америке не обратил внимания. Но вот по мере приближения президентских выборов несчастная женщина поведала прессе еще более жуткие вещи. Оказывается, помимо уже упомянутого посягательства на ее шею, Байден однажды прижал ее в коридоре к стенке, заснул руку под юбку и начал делать какие-то манипуляции пальцами. Рид написала в твиттере, что таким образом он ее изнасиловал. Однако и тогда разоблачения дамы, которой уже за шестьдесят, не вызвали особого внимания прессы и публики. Но вот в последние дни они вдруг обрели звучание, которого ждали в Белом доме. Появились свидетельницы того, как Байден оскорбил Тару Рид. Ее бывшая соседка Линда ЛаКасс поведала изданию Business Insider, как та ей рассказала о случившемся: «Она была расстроена, - вспоминает ЛаКасс. - И чем больше она об этом говорила, тем больше она начинала плакать. Я помню, как она говорила, что это был человек, на которого она работала, и она боготворила его».

И вот это последнее признание всерьез обеспокоило демократов. На вечный вопрос - «что делать?» четкого ответа нет. Кто-то предлагает Байдену, который прочно засел из-за коронавируса в подвале своего дома в штате Делавер, дать категорическое опровержение. Другие советуют просто молчать. Но волна откликов как в его защиту, так и против него нарастает с каждым днем. Кто-то, например, руководительница кампании вышедшего из гонки Берни Сандерса Клэр Сендберг потребовала от Байдена снять свою кандидатуру с выборов, поскольку он лишился «морального основания» бороться за пост президента. Другие, наоборот, поспешили поддержать бывшего вице-президента. Особенное усердие проявили дамы, которые также участвовали в гонке, а теперь претендуют на то, чтобы стать напарницами кандидата - Эми Клобушар, сенатора от Миннесоты, и Камала Харрис, представляющая в сенате Калифорнию. Только что кандидатуру Байдена поддержала и Хиллари Клинтон. Но, несмотря на довольно дружную солидарность с демократом, в Белом доме довольны. Обвинения ставят его в один ряд с самим Трампом и дают понять публике, что тот не лучше президента. А против последнего дали показания о сексуальных притязаниях десятки женщин. Некоторые предоставили при этом весьма интимные подробности. Так, одна из жертв насилия сообщила прессе, что «член у Трампа похож на мухомор», правда, проверить этот факт журналистам не представляется возможным. Обвинения в сексуальных домогательствах давно уже стали в Америке оружием политической борьбы. Ярчайший пример – карьера известного политика-демократа Гэри Харта. В 1988 году он был ведущим кандидатом в президенты, который по всем опросам должен был обойти конкурента-республиканца Джорджа Буша-старшего. Но случилась беда - Харта заподозрили в супружеской неверности. Сначала он все отрицал. Но репортерам из газеты Miami Herald удалось сделать снимок на борту яхты Monkey Business. На нем Харт сидит в майке с названием яхты, а на его коленях уютно расположилась манекенщица Донна Райс. Кандидат был приперт к стенке и вынужден был покинуть выборы.