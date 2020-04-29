Отдел международной политики 15:46

В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях появились публикации, высоко оценивающие практику Германии в борьбе с пандемией. Там уже введены в действие послабления в карантинном режиме. Однако есть факты, которые заставляют внимательнее вглядеться в происходящее в некоторых регионах «локомотива» Евросоюза. И все выглядит не так радужно. Немецкое издание dw.com открыла скандальное происшествие – на одном из мясоперерабатывающих предприятий у почти 300 работников тесты на коронавирус оказались положительными!

Фирма Mueller Fleisch в городе Биркенфельд в земле Баден-Вюртемберг обеспечивает работой 1100 человек и с середины апреля действует в режиме частичного карантина. Пресс-секретарь предприятия сообщил изданию, что сейчас деятельность «немного уменьшена». Однако ни фирма, ни местное самоуправление не усматривают опасности массового заражения среди рабочих для покупателей. На карантин посажены почти 200 румынских работников. Это не сезонные рабочие, а те, кто обеспечен работой как вспомогательной, на сдельной оплате. Румыны составляют большую часть персонала — их здесь около 500 человек. Кроме румынов, здесь работают поляки, венгры и литовцы. И среди этих гастарбайтеров имели место положительные тесты на коронавирус. Все заразившиеся находятся на карантине. У кого-то симптомы болезни проявились в легкой форме, у кого-то не заметны вовсе. Те, у кого анализы дали негативный результат, могут продолжать работать, перемещаясь только между местом работы и жильем, а те, у кого результат негативный, но есть симптомы Covid-19, не имеет права входить на предприятие. Как пишет издание, первый случай заражения на фирме появился еще 7 апреля. По сообщению местной газеты Schwarzwaelder Bote, один из рабочих, живущий в общей квартире, обратился в полицию, почувствовав себя плохо. Его тут же госпитализировали, а через два дня анализы показали заболевание коронавирусом. Что хуже, у десятерых мужчин, которые делили с ним общую квартиру, также был обнаружен этот вирус. «Тогда стало ясно, какой масштаб имеет эта вспышка», - говорит начальник отдела здоровья тамошнего магистрата Бригитте Йогерст.