Заразу нашли и на мясной бойне! наша корреспонденция
В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях появились публикации, высоко оценивающие практику Германии в борьбе с пандемией. Там уже введены в действие послабления в карантинном режиме. Однако есть факты, которые заставляют внимательнее вглядеться в происходящее в некоторых регионах «локомотива» Евросоюза. И все выглядит не так радужно.
Немецкое издание dw.com открыла скандальное происшествие – на одном из мясоперерабатывающих предприятий у почти 300 работников тесты на коронавирус оказались положительными!
Фирма Mueller Fleisch в городе Биркенфельд в земле Баден-Вюртемберг обеспечивает работой 1100 человек и с середины апреля действует в режиме частичного карантина. Пресс-секретарь предприятия сообщил изданию, что сейчас деятельность «немного уменьшена».
Однако ни фирма, ни местное самоуправление не усматривают опасности массового заражения среди рабочих для покупателей.
На карантин посажены почти 200 румынских работников. Это не сезонные рабочие, а те, кто обеспечен работой как вспомогательной, на сдельной оплате. Румыны составляют большую часть персонала — их здесь около 500 человек.
Кроме румынов, здесь работают поляки, венгры и литовцы. И среди этих гастарбайтеров имели место положительные тесты на коронавирус. Все заразившиеся находятся на карантине. У кого-то симптомы болезни проявились в легкой форме, у кого-то не заметны вовсе. Те, у кого анализы дали негативный результат, могут продолжать работать, перемещаясь только между местом работы и жильем, а те, у кого результат негативный, но есть симптомы Covid-19, не имеет права входить на предприятие.
Как пишет издание, первый случай заражения на фирме появился еще 7 апреля. По сообщению местной газеты Schwarzwaelder Bote, один из рабочих, живущий в общей квартире, обратился в полицию, почувствовав себя плохо. Его тут же госпитализировали, а через два дня анализы показали заболевание коронавирусом.
Что хуже, у десятерых мужчин, которые делили с ним общую квартиру, также был обнаружен этот вирус.
«Тогда стало ясно, какой масштаб имеет эта вспышка», - говорит начальник отдела здоровья тамошнего магистрата Бригитте Йогерст.
Это дало основания для проведения тестов у всех 1100 работников мясной фирмы. Высокий уровень зараженности среди персонала предприятия стал результатом условий проживания — большой скученности в съемных квартирах в окрестных районах Кальв и Энцкрайс. Пресс-секретарь фирмы в ответ на вопрос об условиях жилья, уклончиво заметил, что «они скромные, напоминают студенческое общежитие».
Так как трудно было изолировать в этих квартирах больных от здоровых, решено было отселить людей с позитивными результатами тестов от здоровых. Часть переместили в реабилитационный центр, другая стала жить в неработающем отеле. Больные должны соблюдать карантин, не выходить из дому. Продукты им доставляет специальная служба. Часть расходов на такой карантин взяла на себя фирма-работодатель.
Благостную картину, о которой охотно говорят в Берлине, портят статьи в региональных немецких газетах. Так, в другой местности — Хёфен в четырехкомнатной квартире жили 16 человек! В каждой комнате были устроены двухъярусные кровати. Живущие там имели совместную кухню и ванную комнату. Об этом написала местная Pforzheimer Zeitung. Именно там произошло большое количество заражений коронавирусом.
Газета цитирует местного бургомистра Хайко Штирингера: «В таких условиях нет и речи о сохранении основ гигиены». Ничего удивительного, что люди хотят проходить карантин в других условиях.
Бургомистр открыто критикует действия хозяев мясоперерабатывающей фирмы — прежде всего за нежелание сотрудничать с местными властями. Он сказал, что властям было даже трудно было найти места, где точно живут рабочие Mueller Fleisch и вообще узнать, зарегистрированы ли они легально.
Только под угрозой немалого штрафа фирма предоставила списки своих рабочих. Но и эти документы были составлены неграмотно — местами там были вписаны только имя и фамилия.
Местные жители после случившегося стали бояться вспышки среди населения. И действительно, число зараженных с 3 человек быстро выросло до 26. «Понятно было, что стоит кому-то заболеть — дальше все пойдет лавиной», - сказала шеф отдела здоровья Б. Йогерст.
Сама фирма-бойня после всех перипетий опубликовала свое заявление, в котором уверяла о тесном сотрудничестве с властями городка, а также о том, что на предприятии предприняты многочисленные меры предосторожности для охраны здоровья работников. От имени руководства фирмы там написано, что работников многократно убеждали, что даже в свободное время они должны соблюдать условия карантина.
Желание заработать денег больше, чем платят на родине, движет миллионами на свете, не только в Европе. Однако в Евросоюзе есть пока еще страны так называемых «двух скоростей» - зажиточных и тех, кто вступили в союз не так давно и где экономика пока еще не может сравниться со «старой Европой».
Потому граждане этих новых членов ЕС, получив право без виз перемещаться по континенту, оседают в Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Австрии, Швейцарии, Италии, Испании и, проживая в малокомфортных условиях, работают где легально, где полулегально, чтобы прокормить оставшиеся на родине семьи. А сейчас еще и рискуют здоровьем и жизнью. А некоторые работодатели беззастенчиво пользуются этим.