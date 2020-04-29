Ученый предрек три волны пандемии коронавируса

В Германии не исключают возможности трех волн пандемии коронавируса. Об этом сказал глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"Большинство ученых исходит из того, что будет вторая волна, а может, даже и третья. Есть также много ученых, которые считают, что осень будет временем, когда это случится. Очевидно, что этот вирус будет присутствовать в нашей стране еще месяцы. Мы должны будем месяцы жить в этой "новой нормальности", - цитирует ученого РИА Новости.

Лотар Вилер еще в марте предупреждал о том, что пандемия коронавируса будет развиваться волнами. Уже сейчас эпидемиологи во многих странах готовятся ко второй волне заражений.