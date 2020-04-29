В Мавритании застряли четыре гражданина Азербайджана, которые были приглашены на работу иностранной мореходной компанией. В связи с возникшими проблемам моряки обратились в посольство Азербайджана в Марокко. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Государственного морского агентства Турал Мусеибов.

Государственное морское агентство Азербайджана незамедлительно связалось с попавшими в сложную ситуацию моряками и предприняло шаги по решению их проблем. В частности, было оплачено их проживание в отеле и покрыты иные расходы. Государственное морское агентство совместно с МИД Азербайджана и Госкомитетом по делам диаспоры регулярно поддерживают связь с моряками.

Из-за режима карантина, введенного в Азербайджане и Мавритании, и закрытия границ, возвращение моряков на родину в настоящее время не представляется возможным. Вместе с тем предпринимаются меры по решению их повседневных проблем и покрытия расходов проживания.

Моряки будут возвращены на родину сразу же после завершения режима карантина.