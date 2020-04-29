Впервые за 18 лет: Норвегия сокращает добычу нефти

Норвегия — крупнейший производитель нефти в Западной Европе — решила впервые за 18 лет уменьшить добычу нефти. Начиная с июня Норвегия сократит добычу на полгода, сообщает Интерфакс.

Планируется, что в июне добыча нефти сократится на 250 тыс. б/с, и еще на 134 тыс. б/с во втором полугодии 2020 года. Кроме того, Норвегия отложит на 2021 год запуск некоторых проектов по добыче.

"Таким образом, общая добыча в декабре 2020 года будет на 300 тыс. баррелей меньше в сутки, чем первоначально планировалось компаниями. Эта мера будет действовать до конца года", - подчеркнула министр нефти страны Тина Бру.

Бру также объявила о заморозке запуска ряда новых проектов.

Норвегия стала последней страной из крупных производителей нефти, принявших решение о сокращении добычи нефти.