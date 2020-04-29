Крупная нефтегазовая компания США на грани банкротства

Крупная американская компания по добыче сланцевой нефти и газа Chesapeake Energy готовит заявление о банкротстве, передает Reuters со ссылкой на источники .

Причина такого решения - резкое падение цен на энергоносители и большие долги. Компания ведет переговоры о возможном кредите, который поможет ей вести свою деятельность, пока идут разбирательства по вопросу банкротства. По предварительным оценкам, Chesapeake потребуется около 1 миллиарда долларов, хотя пока размер кредита остается под вопросом, пишет агентство.

"Переговоры Chesapeake о возможном получении финансирования в ходе банкротства находятся на ранней стадии, и компания пока не приняла окончательного решения о том, как она планирует гасить свои долги", — отмечает Reuters.

Ранее СМИ сообщали, что компания собирается реструктурировать задолженность, которая по состоянию на конец прошлого года достигала 8,9 миллиарда долларов. Однако ситуация существенно обострилась после того, как цены на нефть рухнули в несколько раз. В результате в 2020 году стоимость акций Chesapeake на Нью-Йоркской бирже упала более чем в четыре раза.