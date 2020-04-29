Коронавирус в Беларуси: зараженных уже более 14 тысяч

В Беларуси число зараженных новым коронавирусом увеличилось за сутки на 846 человек— до 14 027, сообщает минздрав страны.

«Зарегистрировано 14 027 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,9% от количества проведенных тестов», — говорится в сообщении ведомства.

Число летальных случаев увеличилось до 89. Минздрав отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.

Выздоровели и выписаны 2 386 пациентов с коронавирусом.