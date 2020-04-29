От COVID-19 излечились более миллиона человек

Почти треть всех заболевших коронавирусом людей в мире выздоровели. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, отслеживающего данные по COVID-19.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 3 239 220 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели более 1 млн человек. Скончались 228 860 человек, заражены и болеют в настоящее время около 2 млн человек.

Самое высокое число заражений выявлено по-прежнему в США, там заболели коронавирусом более 1 млн человек, скончались свыше 61 тыс., выздоровели - более 147 тыс. Свыше 200 тыс. случаев заболевания зарегистрировано в Испании и в Италии соответственно. Во Франции, Германии, Британии, Турции и России выявлено свыше 100 тыс. заражений.