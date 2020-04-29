«Несмотря на глобальный кризис здоровья, правительство Азербайджана приняло неотложные меры для возвращения в страну наших граждан. Работа в этом направлении продолжается». Об этом заявила журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Так, для возвращения наших граждан из Российской Федерации создан специальный портал, где они прошли онлайн-регистрацию. За последние несколько недель в Азербайджан была возвращена группа из 548 граждан. Однако нужно учитывать, что каждый возвращающийся помещается в карантин, и этот процесс осуществляется в соответствии с готовностью карантинных мест», - сказала она.

Лейла Абдуллаева добавила, что и МИД Азербайджана и посол Азербайджана в России обращались к гражданам, чтобы они проявили терпение и не направлялись все сразу на КПП.

«После регистрации граждане должны ждать сообщения, которое будет им выслано с сайта «Evə gedirəm». Им не нужно ездить на пограничный контрольно-пропускной пункт. Напротив, отправляясь на пограничный пункт, наши граждане ставят под угрозу свое здоровье и здоровье своих близких. Хотелось бы вновь подчеркнуть, что возвращение в страну наших граждан осуществляется с учетом готовности карантинных пунктов в Азербайджане. Конечно, мы не должны забывать и о наших врачах, нужно уважать труд медперсонала, который работает практически без перерыва. Необходимо учесть, что и в других странах остались граждане Азербайджана и проводится работа и по их возвращению на родину», - сказала она.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что скопление граждан на КПП не является выходом из положения.

«Хотелось бы еще раз отметить, что работа, проводимая правительством страны с целью возвращения наших граждан, будет осуществляться планово, в соответствии с развитием ситуации в Азербайджане, готовности карантинных пунктов и соответствующего логистического обеспечения», - заключила Лейла Абдуллаева.