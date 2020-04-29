Золоту предсказали рекордное подорожание

На фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики от центробанков мира и сохраняющихся опасений по поводу глобальной рецессии золото дорожает. Апрель может стать для него лучшим месяцем за последние четыре года.

«Массивная монетарная поддержка, которую мы сейчас наблюдаем, помогает золоту. Несмотря на повышенный аппетит к риску, цены на золото до сих пор оставались выше отметки 1 700 долларов за унцию, хотя на него оказывалось давление из-за роста фондовых рынков», – передает Reuters слова аналитика Commerzbank Ойген Вайнберг.

Уточняется, что цена золота выросла на 0,2% – до 1714,1 доллара за тройскую унцию. С начала месяца золото подорожало на 9%. Аналитики отмечают, что «федеральный резерв оставил процентные ставки без изменений, и они останутся на этом уровне некоторое время, а в будущем беспрецедентные денежно-кредитные стимулы от ЕЦБ и ФРС, скорее всего, увеличат спрос на золото», пишет газета «Взгляд».

Цена на другие драгметаллы тоже потерпела изменения. Так, палладий подорожал на 3,8% до 2009,05 долларов на унцию, платина – на 0,2% до 776,2 долларов за унцию. А серебро подешевело на 0,2% до 15,33 долларов за унцию.