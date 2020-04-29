В Азербайджане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В сообщении говорится о смерти пациента 1951 года рождения, у которого был выявлен коронавирус. Больной также страдал артериальной гипертензией.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1804 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1325 человек вылечились, 24 скончались, 455 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, 24 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 143 тысячи тестов на коронавирус.