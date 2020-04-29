Саакашвили не будет вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее согласился стать вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность. Об этом сообщил в эфире телеканала «112. Украина» глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, Саакашвили и украинский президент Владимир Зеленский несколько дней вели переговоры относительно его будущей должности и нашли новый формат.

«Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой», — сказал Арахамия.

Он также не уточнил, где именно экс-президент будет работать.