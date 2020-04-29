Экс-глава СНБ Армении: "Бездарное управление Пашиняна уничтожает полицию"

«В результате бездарного управления Никола Пашиняна полиция как правоохранительный орган в нынешних условиях просто не существует», — подчеркнул он в интервью телеканалу, комментируя произошедший 28 апреля инцидент в Гаваре, когда больницу, находившуюся под охраной силовиков, с целью доведения преступления до конца взяла штурмом группа лиц.

Бездарное управление премьер-министра Армении Никола Пашиняна привело к тому, что полиции как правоохранительного органа в стране просто не существует, заявил экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян 30 апреля, сообщает News.am.

Ванецян добавил, что даже если начальника полиции на момент штурма в больнице не было, то там точно находились представители высоких чинов руководства полиции.

«И та наглость, с которой преступники попытались довести до конца начатое, беспрецедентна для правовой системы Армении», — отметил бывший глава СНБ.

По словам Ванецяна, есть определенные причины, приведшие к такому поведению полиции. Ведь по закону силовики «не только могут, но и обязаны прибегнуть к оружию» для предотвращения угрозы жизни человека. Причина их бездействия в том, что полицейские не уверены, защитят ли их потом в случае, если они применят необходимые для ситуации средства защиты.

«Виновато руководство страны во главе с Николом Пашиняном. Потому что полиция и вообще правоохранительная система действуют не по закону и в рамках своих полномочий, а по политическому капризу политических властей», — заявил он.