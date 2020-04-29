Путин о необходимости помогать бездомным

Как сообщает РИА Новости, одна из участниц встречи попросила Путина, чтобы организации, помогающие бездомным, были включены в реестр НПО, оказывающих социальные услуги. На это Путин ответил, что эта категория людей сейчас находится в «совсем тяжелом положении», поскольку все виды госпомощи россиянам «привязаны к местам жительства или работы». Так что «здесь нужно просто помогать», подчеркнул Путин.

Он добавил: то, что бомжи оказались в таком положении, в каком они находятся, — это «в значительной степени вина самого государства». Так что организациям, которые помогают бомжам, должна быть оказана господдержка.