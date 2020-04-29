Германия передаст России архивы о советских военнопленных

Церемония передачи Германией первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, состоится 6 мая в Москве. Об этом сообщили в германском диппредставительстве в РФ.

«Передача цифровых копий документов из Федерального архива Германии в рамках германо-российского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и германских военнопленных и интернированных лицах времен Второй мировой войны состоится 6 мая в Москве», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Германия раскрывает для российских историков информацию о судьбах более 500 тыс. советских военнопленных и подневольных рабочих времен Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц.