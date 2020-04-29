Названы главные "мишени" коронавируса

Фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал, как коронавирус поражает организм. Об этом он сообщил телеканалу «Москва 24», передает РИА Новости.

Специалист заявил, что заражение вирусом следует рассматривать как системный процесс.

«Я считаю, на первом месте эритроциты, на втором эндотелии сосудов, на третьем месте, безусловно, легкие, на четвертом — эпителии кишечника. Это означает, что мишеней много», — сказал Эдигер.

Кроме того, он выступил против лечения больных COVID-19 существующими противовирусными препаратами, так как они показывают слабые результаты.

Медик отметил, что восстановление легких после коронавируса может занять до года.

«Но этот период восстановления должен быть под врачебным управлением», — заключил врач.