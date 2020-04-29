В рамках широкомасштабных мер по оказанию поддержки гражданам Азербайджана в период социальной изоляции компания Bakcell осуществила программу по оказанию продуктовой помощи малоимущим семьям, проживающим в поселке Бина города Баку.

Так, на прошлой неделе сотрудники компании посетили 650 малоимущих семей в поселке Бина и передали им коробки с различными продуктами питания. Благодаря организационной поддержке Исполнительной власти Хазарского района и муниципалитета Бина и на основании списков, предоставленных данными структурами, представители Bakcell смогли оказать помощь 650 семьям.

Данная инициатива является продолжением целого ряда важных мер, осуществленных компанией в рамках борьбы с коронавирусом. Ранее компания перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и выделила большие финансовые ресурсы для доставки в Азербайджан специального медицинского оборудования для искусственного дыхания, инструментов для автоматического измерения температуры и более 3000 экспресс-тестов для выявления новой инфекции. Кроме того, Bakcell предоставила медицинским работникам всех карантинных центров и абонентам, находящимся на карантине в таких центрах, карты оплаты наряду с рукописными открытками со словами поддержки и признательности.

Компания Bakcell готова и дальше поддерживать граждан Азербайджана, в особенности наиболее чувствительные слои населения, посредством осуществления различных социальных и других инициатив.