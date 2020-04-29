Разведка США: «Коронавирус не был создан в лаборатории»

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован. К такому выводу пришло разведывательное сообщество США, говорится в опубликованном в четверг заявлении аппарата директора Национальной разведки страны, передает ТАСС.

«Разведывательное сообщество США согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, не является искусственным или генетически модифицированным», - отмечается в документе.