Южная Корея победила коронавирус: ни одного нового заражения

Положительная динамика в стране наблюдалась уже некоторое время, и на прошлой неделе власти значительно ослабили карантинные меры. Правила социального дистанцирования также ослаблены.

За последние сутки в Южной Корее впервые с начала эпидемии не зарегистрировано ни одного нового случая заражения, сообщает BBC News.

В четверг в Южной Корее проходит традиционный фестиваль лотосовых фонарей, который приурочен ко дню рождения Будды, и в парках Сеула собралось много людей.

Как передает корреспондент агентства в Сеуле Лора Бикер, объявление о том, что в Южной Корее не зафиксировано новых случаев заболевания, — это важный этап в борьбе с эпидемией.

В феврале эта страна была одним из главных центров распространения заболевания.

«Я видела измотанных врачей и медсестер в городе Тэгу, который больше всего пострадал от Covid-19. Они говорили мне, что делают все возможное, чтобы сдержать темпы инфицирования, а тем временем около больницы в очереди ждали машины скорой помощи», - говорит корреспондент BBC.

По ее словам, сегодня тысячи жителей Южной Кореи наслаждаются весенним солнцем. Парки полны людей, которые собираются на пикники, а в аэропортах много туристов, отправляющихся на южный остров Чеджу, чтобы провести там выходные.