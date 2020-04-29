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Под председательством Азербайджана состоялась видеоконференция между лицами, ответственными за сферу транспорта странм - Совета сотрудничества тюркоязычных государств – Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также государства-наблюдателя Венгрии, сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и высоких технологий. В видеоконференции приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде, статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Кыргызстана Эрмек Мамыркалиев, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, министр транспорта Узбекистана Эльер Ганиев, председатель комитета по транспорту Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Самат Гилимов, государственный министр по транспортной политике Министерства инноваций и технологий Венгрии Ласло Мосочи и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде заявил, что в итоговой декларации чрезвычайного саммита Тюркского совета, состоявшегося по инициативе президента Ильхама Алиева 10 апреля в формате видеоконференции, была подчеркнута необходимость принятия надлежащих мер для обеспечения устойчивости транспортных перевозок между странами в период пандемии. В то же время была отмечена целесообразность обмена информацией главами государств и правительств об упрощении процедур пересечения границы для грузовых транспортных средств и возникающих в этой области проблемах. Отметив, что отношения между странами - членами Тюркского совета находятся на высоком уровне во всех сферах, включая транспортную, министр подчеркнул важность организации эффективных грузоперевозок в это непростое время и принятия действенных совместных мер по преодолению трудностей. Министр Рамин Гулузаде также рассказал о работе, проводимой в соответствии с международным опытом в профильной сфере с целью предотвращения распространения коронавируса на территории Азербайджана: «Все границы страны закрыты для пассажирских перевозок. Более 15 тысяч наших граждан, находившихся за границей, были доставлены в страну чартерными авиарейсами. В стране полностью приостановлена деятельность междугородного, межрайонного транспорта и Бакинского метрополитена». Министр также сказал, что, несмотря на приостановку пассажирских перевозок воздушным и наземным транспортом с соседними странами, в нашей стране нет никаких ограничений на осуществление международных грузоперевозок. По его словам, погранично-пропускные пункты в стране работают 24 часа в сутки и всегда открыты для грузовых перевозок средствами автомобильного транспорта.

Далее министр Рамин Гулузаде отметил, что в первом квартале текущего года 52 405 транспортных средств, в том числе 20 819 иностранных транзитных, осуществили с территории Азербайджанской Республики международные автомобильные перевозки с получением разрешения на границе на основе двусторонних и многосторонних разрешений Международного транспортного форума. «Сравнительная статистика показывает, что в первом квартале этого года количество иностранных транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки через территорию Азербайджанской Республики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 24 процента, а количество транзитных перевозок – на 32 процента». Отметив продолжение грузовых и контейнерных перевозок через Каспийское море в направлении Казахстана и Туркменистана, министр транспорта, связи и высоких технологий заявил, что период действия сертификатов с истекшим сроком и соответствующих проверок, предусмотренных международными конвенциями и местным законодательством, к которым наша страна присоединилась в области морских перевозок, на судах, плавающих под государственным флагом Азербайджанской Республики, был продлен до 1 июля 2020 года. «Кроме того, во всех международных аэропортах страны были сняты ограничения на грузовые авиаперевозки, и теперь все необходимые полномочия и разрешения, включая экспресс-грузовые рейсы, выдаются немедленно. Было принято решение о продлении срока действия сертификатов и разрешений авиационного персонала Азербайджанской Республики, а также о временном признании сертификатов, продленных авиационными администрациями зарубежных стран», – добавил Рамин Гулузаде. Министр также отметил, что в целях увеличения транзитного потенциала страны и грузопотоков Азербайджан применил дополнительные скидки на транспортные и транзитные сборы еще в допандемический период и принял другие соответствующие меры. Эти льготы важны для перевозчиков стран - членов Тюркского Совета с точки зрения упрощения транспортных операций и снижения транспортных расходов. По этой причине дальнейшее рассмотрение преимуществ использования маршрута через Каспийское море для перевозчиков, следующих в направлении Европы и Азии, может впредь способствовать увеличению существующих грузопотоков. В ходе видеоконференции стороны обсудили текущее состояние транспортных операций между сторонами в контексте ограничений, созданных пандемией COVID-19.

В то же время были обсуждены необходимые практические меры по обеспечению беспрепятственной транспортировки основных товаров – продуктов питания, медикаментов и предметов медицинского назначения, а также бесперебойной работы цепочки поставок по Транскаспийскому коридору в период пандемии. Эти практические меры включают обмен информацией об осуществлении странами-членами надлежащих мер по облегчению грузоперевозок, а также оказании практической помощи для облегчения проезда через границы/контрольно-пропускные пункты грузовых автомобилей, перевозящих товары гуманитарного назначения, основные потребительские товары и медикаменты, а также о возможных проблемах. В то же время в них входят создание оперативной рабочей группы между министерствами, отвечающими за транспорт, развитие бесконтактной внешней торговли и мультимодальных транспортных систем вдоль Транскаспийского коридора для быстрого решения проблем, которые могут возникнуть в период пандемии. Были также высказаны различные предложения о будущем сотрудничестве между сторонами в постпандемический период. Турецкая сторона выступила с предложением о развитии сотрудничества по применению конкурентоспособных и единых тарифов. Принимая во внимание запуск и совместное использование мультимодального транспортного коридора Ташкент-Каракалпакия-Актау-Баку-Тбилиси-Карс-Стамбул, а также ограничения, созданные пандемией, узбекская сторона призвала к принятию дополнительных мер по повышению эффективности «зеленых коридоров» для транзитных перевозок продуктов питания, медицинских товаров и других товаров первой необходимости в рамках Тюркского совета.