И главу Билясувара этапировали в тюрьму

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление в связи с бывшим главой Исполнительной власти Билясуварского района Махиром Гулиевым.

Как сообщает haqqin.az, на суде представление было удовлетворено. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, сообщалось о том, что вчера М.Гулиев был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.

30 апреля распоряжением президента Ильхама Алиева М.Гулиев был освобожден от занимаемой должности.