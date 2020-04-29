Юстиция при коронарежиме: новый прорыв Азербайджана

Отдел информации 20:06

Особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса, привел к переходу государственных структур на новый, до сих пор не привычный режим работы. Многие государственные структуры, в том числе Министерство юстиции, за исключением ограниченного числа сотрудников, перешли на дистанционный режим работы, суды перестали рассматривать дела, были введены другие ограничения. В то же время Пенитенциарная служба Министерства юстиции была мобилизована для недопущения проникновения вируса в тюремные учреждения, и до сих пор не зарегистрировано ни одного факта заражения коронавирусом в азербайджанских тюрьмах. Как сообщает haqqin.az, об этом, в частности, было сообщено сегодня в ходе пресс-конференции Министерства юстиции, которое было проведено в формате видеоконференции.

Выступившая на пресс-конференции начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства Айнур Сабитова напомнила, что президент Ильхам Алиев предпринял гибкие и решительные шаги по предотвращению распространения коронавируса в стране. В то же время, основываясь на принципах гуманизма, помилованы 176 заключенных в возрасте старше 65 лет. Министерство юстиции своевременно обеспечило исполнение этого помилования. Наряду с этим 260 заключенных условно-досрочно отпущены на свободу. Айнур Сабитова добавила, что благодаря превентивным мерам в пенитенциарных учреждениях и регулярной дезинфекции заболевших коронавирусом среди заключенных и сотрудников этих учреждений зафиксировано не было. Некоторые заключенные с температурой были немедленно протестированы и результаты тестов оказались негативными. Стоит отметить, что в период коронарежима Минюст внедрил ряд инноваций, который позволил повысить доступность услуг для граждан. Так для проведения онлайн-приема граждан и рассмотрения их обращений на сайте Минюста были созданы разделы «Связь для граждан» и «Интерактивная связь». В мобильный нотариат также были добавлены функции передачи электронной доверенности адвокату, социальной доверенности, а также доверенности на транспортные средства. Все это является новшеством для Азербайджана. Выступивший на пресс-конференции судья Ясамальского районного суда, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Рамин Гурбанов заявил, что в рамках мер, принимаемых в условиях карантинного режима, впервые создана возможность ведения судебного производства по гражданским делам и коммерческим спорам посредством информационной системы «Электронный суд». По его словам, указ президента Ильхама Алиева от 3 апреля 2019 года по углублению судебно-правовых реформ подразумевает расширение применения информационных технологий для усовершенствования работы судов. Исполнение задач, поставленных в этом указе, и создание системы «Электронный суд» позволили впервые в Азербайджане организовать заседания суда в режиме видеоконференции.

Рамин Гурбанов отметил, что при применении этой системы была полностью обеспечена защита частной информации граждан и безопасность самого процесса. Применение системы позволило гражданам подключиться к процессу посредством видеоконференции, не посещая здание суда. В результате суды в некоторых районах Баку провели заседания в режиме видеоконференции и даже вынесли итоговые решения по ряду дел. Рамин Гурбанов добавил, что внедрение этой практики выявило и ряд проблем, которые будут устранены в ходе усовершенствования системы. По его словам, практика проведения заседаний суда в режиме видеоконференции будет продолжена и после пандемии. Для этого будет учитываться пожелание гражданина, участвующего в процессе. Заместитель начальника Главного исполнительного управления министерства Фарид Эфендиев заявил, что в связи с особым режимом, их управление, за исключением ограниченного числа сотрудников, перешло на дистанционный режим работы. При этом широко применялась практика организации видеоконференций. Фарид Эфендиев подчеркнул, что работа службы исполнения является специфической и в большинстве случаев требует тесного общения с гражданами. «По этой причине в условиях особого режима возникли сложности в исполнении ряда судебных решений. Был приостановлен процесс исполнения некоторых решений. Несмотря на это, Главное исполнительное управление продолжило работу и в период особого режима. Была обеспечена выплата алиментов и долгов в электронном режиме. Также благодаря информационным технологиям были обеспечены права на общение с ребенком», - сказал он. Фарид Эфендиев добавил, что в некоторых случаях сотрудники управления обеспечивали родителей компьютерами, чтобы они могли дистанционно общаться со своими детьми. «В отношении некоторых лиц за невыполнение судебных решений по выплате алиментов даже были направлены административные представления с целью привлечения к уголовной ответственности. Отмечу, что в связи с невыплатой алиментов в I квартале этого года были возбуждены уголовные дела в отношении 38 лиц», - сказал он.