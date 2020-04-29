ВОЗ о показателе спада эпидемии

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович назвала показатель, который говорит о спаде эпидемии – менее одного зараженного от одного больного.

"Момент, когда один больной заражает менее одного человека в среднем указывает, что эпидемия пошла на спад", - заявила она РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.