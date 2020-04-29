Обнаружено новое средство от коронавируса

Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком. Первоначальные тесты показали, что антитела успешно блокируют проникновение и размножение вируса. «Это одно из первых антител, которое нейтрализует SARS-CoV-2», — заявил доцент биологических наук Техасского университета (США) Джейсон Маклиллан (Jason McLellan).

Международная группа ученых заявила, что полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на препринт исследования, опубликованного на сайте научного журнала Cell.

Тесты показали, что полученные антитела нужно вводить в организм человека заранее, как обычную прививку. Препарат демонстрировал высокую эффективность, если был введен в живой организм как минимум за один месяц до заражения. Также антитела можно использовать для лечения больных коронавирусом, чтобы снизить риск появления осложнений.

Один из участников исследования — аспирант Дэниэл Рэпп (Daniel Wrapp) — заявил, что исследование стартовало в 2016 году. Изначально по понятным причинам специалисты не ставили задачу найти лекарство от коронавируса нового типа: «Это было обычным фундаментальным исследованием». В результате тестов полученные от девятимесячной ламы антитела показали эффективность против SARS-CoV-1 и MERS-CoV — родственные SARS-CoV-2 коронавирусы.

По задумке ученых, полученный препарат можно было бы вводить уязвимым к COVID-19 группам, например, пенсионерам или людям с хроническими заболеваниями. Тем не менее выводы экспертов нуждаются в научной апробации, окончательная версия исследования будет опубликована 5 мая.