Во Франции жертвами коронавируса стали еще 289 человек
Число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции во Франции составило 24 376, за сутки умерли 289 человек, заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
В среду сообщалось о 24 087 умерших.
"Общее число умерших с первого марта составляет 24 376", - сказал Саломон на брифинге в четверг. Он отметил, что в больницах скончались 15 244 человека, в домах престарелых – 9132 человека.
Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта был введен режим изоляции. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая.