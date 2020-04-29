Борис Джонсон: Британия прошла пик коронавируса

Количество умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом нового типа достигло 26,7 тыс., увеличившись за сутки на 674, но пик вспышки пройден. Об этом заявил в четверг на брифинге премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает ВВС News.

«Анализы 171 253 человек оказались положительными, это означает увеличение на 6 032 человека по сравнению со вчерашним днем. К сожалению, из тех пациентов, анализы которых оказались положительными на коронавирус, 26 711 умерли, это увеличение на 674 пациента со вчерашнего дня», - сказал премьер.

По данным на 29 апреля, в стране умерли 26 097 человек. На данный момент неясно, означает ли это то, что число летальных исходов на самом деле достигло 26 771, а не 26 711, как сказал глава правительства.

При этом Джонсон заверил, что страна преодолела пик вспышки.

«Я могу подтвердить, что мы впервые преодолели пик этой болезни. Мы преодолели пик и движемся по нисходящей», - сказал он, предупредив о важности избежать второй волны вспышки.

«Теперь жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не пережили второй пик», - сказал премьер.