Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 4693 жителя Италии, их число достигло 75 945, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Также значительно снизилось число зараженных на данный момент – на 3106 человек до 101 551.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая погибших и выздоровевших, за сутки возросло на 1872 до 205 463 с начала эпидемии. Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 285 человек, жертвы достигли 27 967. В среду рост жертв составил 323 случая.

Боррелли подчеркнул, что служба гражданской обороны больше не будет проводить брифинги, которые с конца февраля собирались в ежедневном режиме, а с середины апреля проходили дважды в неделю.