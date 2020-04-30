В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

Еще 47 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщает штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

"В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 658 человек. За прошлые сутки скончались 65 человек.