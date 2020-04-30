Леонид Швец, автор haqqin.az 30 апреля 2020, 23:56

29 апреля мировой авиастроительный гигант опубликовал финансовую отчетность за первый квартал и сообщил о планах развития. Как и следовало ожидать, вместо планов развития были представлены планы выживания. Достаточно сказать, что было объявлено о сокращении 16 000 рабочих мест из 160 тысяч сотрудников по всему миру. Это значительно больше, чем предварительные данные о 7 тысячах, которые появлялись в СМИ накануне. Но компании нужно как-то спасать положение, она вошла в кризис, связанный с пандемией, не в лучшей форме.

За первые три месяца 2020 года Boeing потерял 1,7 миллиарда долларов из-за почти полной остановки авиационного сообщения в мире. Авиакомпании не нуждаются в новых самолетах, а уже имеющийся авиапарк не летает и не проходит текущего ремонтного обслуживания, который также давал большую долю дохода компании. Но еще до вхождения эпидемии до масштабных значений, в январе, компания не смогла продать ни одного самолета – впервые с 1962 года. Тут сказался скандал вокруг самолета 737 MAX, который должен был стать мировой сенсацией и лидером продаж, но после двух катастроф с человеческими жертвами, произошедшими по вине разработчиков программного обеспечения, эта модель уже два года не летает, а ее доработка съедает огромные средства. Потери по 737 MAX оцениваются в пять миллиардов. Всего за квартал продано лишь 50 коммерческих самолетов – в три раза меньше, чем в прошлом году.