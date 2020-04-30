Подельником бизнесмена Худояна оказался Степанян

Следствие считает гендиректора ООО «Прайм Парка» Гагика Степаняна третьим фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствие установило еще одного фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Худояна. Это генеральный директор ООО «Прайм Парка» Гагик Степанян. Ему вменяется то, что он был одним из соучастников преступления наряду с арестованным ранее гендиректором компании «Авиасити» Сергеем Коноплевым, - сказал собеседник агентства. - Таким образом, Худоян был организатором, идейным вдохновителем и руководителем, а Коноплев и Степанян – соучастники».

Худоян был задержан в июне 2019 года. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении имущества.