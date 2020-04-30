Двое азербайджанцев устроили переполох на рынке Вены и попали в тюрьму

В Вене полиция арестовала двух уроженцев Азербайджана, устроивших драку на рынке в районе Бригеттенау, пишет издание österreich.at.

Спор возник из-за правил по обслуживанию клиентов, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Двум мужчинам из Азербайджана в возрасте 50 и 20 лет показалось, что они очень долго ждут своей очереди для покупки.

Когда продавец-турок снова их проигнорировал, то мужчины начали его оскорблять и после этого набросились на него с кулаками. На помощь к торговцу подоспели его друзья, и конфликт разгорелся с новой силой.

Ситуацию разрядила прибывшая полиция, которая арестовала уроженцев Азербайджана.