Кремль о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.

В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.

Позже издание "Медуза" опубликовало статью со ссылкой на свой источник, что Мишустин может не вернуться в кресло премьера.

"Это ерунда", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.