Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу

Новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вступает в силу, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию, передает РИА Новости.

Альянс надеется, что сделка даст толчок рынку к восстановлению баланса, который усилится во втором полугодии по мере снятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в мире.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Впервые страны альянса смогли договориться о столь масштабном сокращении добычи, несмотря на риски ее дальнейшего восстановления. При этом достижению консенсуса предшествовала провальная встреча ОПЕК+ в марте, начало ценовой войны, борьба за долю на рынке и, наконец, разрыв предыдущей сделки.