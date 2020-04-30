Трамп: «Китай мог остановить коронавирус»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого, передает РИА Новости.

«Вирус можно было остановить, он ведь вышел из Китая», - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.

«Мы подписали торговую сделку. Но это теперь вторично по сравнению с тем, что происходит с вирусом. Эта ситуация неприемлема», - сказал Трамп.

В США уже более 1 миллиона случаев коронавируса, умерли более 60 тысяч человек.