США пообещали помешать Ирану закупать оружие у России и Китая

«Президент Трамп и наша команда готовы разыграть все карты, чтобы быть уверенными в том, что с наступлением октября текущего года они не смогут приобретать танки и бронетранспортеры у России и Китая»,— цитирует Помпео РИА Новости.

США намерены помешать Ирану приобретать современную военную технику у России и Китая после завершения срока действия оружейного эмбарго против Исламской Республики 18 октября этого года, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Госсекретарь добавил, что США уверены в продлении срока оружейного эмбарго против Ирана и работают для этого со своими партнерами в Совете Безопасности ООН, а именно с Россией, Китаем, Великобританией и Францией.

Ранее газета The New York Post сообщила, что госсекретарь Майкл Помпео пытается оказать давление на ООН, чтобы продлить эмбарго на поставки оружия Ирану или наложить гораздо более серьезные санкции на эту страну. Госсекретарь объяснил это тем, что не верит в мирный характер иранской космической программы после недавнего успешного запуска спутника Тегераном.

Предыдущие договоренности с Ираном предусматривали, что оружейное эмбарго будет снято с него в течение пяти лет, а поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза ООН.